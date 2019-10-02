Трое пострадали в ДТП с маршруткой на Ораниенбаумском шоссе. Причина – выезд на встречку

В результате ДТП с маршруткой в Петродворцовом районе пострадали три человека. Причиной, как и в случае на Волхонском шоссе, стал выезд на встречную полосу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на Ораниенбаумском шоссе, 2, около 13 часов. По предварительной версии, мужчина 1991 года рождения на «Рено Логане» выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту № 300 (Ломоносов – Автово) под управлением мужчины 1976 года рождения.

Две женщины госпитализированы в удовлетворительном состоянии, молодой человек 2000 года рождения получил лёгкие травмы.

Напомним, в ДТП с маршруткой и легковой «Маздой» рано утром на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе один человек погиб и восемь пострадали. Обе машины сгорели.