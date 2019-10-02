СМИ: Рекордные 3,2 млрд рублей на «Экспо-2020» в Дубае «дочка» Ростеха освоит без конкурса

Минпромторг потратит 3 миллиарда 200 миллионов бюджетных рублей на участие России во всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае, сообщают 2 октября «Открытые медиа».

По данным издания, подрядчик, который будет осваивать эту сумму, был выбран без конкурса. Ведомство Дениса Мантурова заключило 17 сентября контракт на подготовку к «Экспо» с единственным поставщиком — АНО «Национальный выставочный оператор», следует из информации на сайте госзакупок.

«Национальный выставочный оператор» учрежден госкорпорацией «Ростех» в апреле 2019 года, и заказ от Минпромторга стал его первым подрядом. Контракт действует до 8 июля 2021 года.

Исполнитель должен разработать стратегию информационно-рекламной кампании освещения выставки, деловую и культурную программу, создать сайт российской секции выставки, обеспечить перевозку и проживание участников, построить в Дубае павильон площадью не менее 3630 квадратных метров в заданных «идеологических параметрах».

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«Павильон России на «Экспо-2020» должен символизировать мост между двумя частями света — Европой и Азией — и демонстрировать российское гостеприимство, — цитируют «Открытые медиа» знакомых с ситуацией чиновников. — Сооружение будет напоминать разноцветную полусферу на двух цилиндрических основаниях, окруженную широким балконом».

Строительство здания, которое будет использоваться полгода, обойдётся всего в четверть бюджета — около 750 миллионов рублей.

Оперативно ответить на запросы «Фонтанки» в ведомствах Дениса Мантурова и Сергея Чемезова, которому сегодня присвоено звание «Герой России», не смогли.

«Стоимость павильона Российской Федерации была определена на основе норм и требований, установленными федеральным законом о закупках», — заявили «Открытым медиа» в Минпромторге.

Отмечается, что расходы России на «Экспо» в Дубае будут рекордными. В 2010 году на всемирную выставку в Шанхае РФ потратила 1,5 млрд рублей. В 2015 году в Милане — более 2 млрд рублей. Выставка 2017 года в Астане обошлась казне всего в 200 миллионов, так как основные расходы взяли на себя сами российские компании — участники выставки.

«Экспо-2020» пройдёт в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. В выставке примут участие более 200 стран.