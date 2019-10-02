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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
02.10.2019 16:15
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Ювелирный подземный девелопмент (Часть 3)

Мы продолжаем свой рассказ о тонкостях нулевого цикла строительства, а также о том, с какими трудностями на «подземном» этапе может, порой совершенно неожиданно, столкнуться девелопер, и как с ними справиться.

«Институтский, 16»

Дом «Институтский, 16» (LEGENDA Premium) также строится в условиях уже сложившейся жилой застройки, а это означает, что еще до начала работ компания проводила необходимые мероприятия по мониторингу жилых зданий, расположенных в радиусе 30 м. Проведенная экспертиза окружающей застройки зафиксирована в «Геотехническом обосновании строительства». Мониторинги осуществляются дважды в неделю, а при необходимости и чаще, специалистами Центра экспертно-технического сопровождения по ряду параметров, среди которых наблюдение за осадкой зданий в охранной зоне, наблюдение за раскрытием существующих трещин, наблюдения за уровнем подземных вод, наблюдение за смещениями котлована.

Что касается технологии нулевого цикла данного проекта, то для того, чтобы возведение нового дома не оказало негативного воздействия на окружающие здания, а также с целью исключить негативное влияние грунтовых вод на фундамент, компания LEGENDA применила одну из самых надежных и дорогих технологий устройства ограждения котлована, построив 27-метровую стену в грунте (для понимания – это 8 этажей, уходящих вглубь земли).

Рекомендуем подробнее познакомиться с технологией «Стена в грунте»



Стена в грунте позволяет безопасно и достаточно комфортно вести откопку котлована до нужной проектной отметки. При этом откопка ведется мини-экскаваторами, очень бережно, практически ювелирно, чтобы не задеть верхний и нижний уровни раскрепсистемы, устанавливаемой для фиксации стены в грунте в процессе откопки котлована.

Весь процесс создания такого грандиозного сооружения на нулевом этапе строительства занимает очень много времени – фактически больше года.

Можно ли делать по-другому, не разрабатывая сложных решений и, таким образом, всегда укладываться в график? Можно. Но если девелопер думает не только о том, как построить и сдать, а еще и о том, как дом и его обитатели будут жить дальше, он не может себе позволить работать формально: «вот есть документ, проектная документация – я так и строю, все остальное меня не волнует». В этом суть отношения компании к своему продукту и к людям, которые выразили на этапе покупки свое доверие к ней.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

LEGENDA Институтского – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО", проектная декларация на сайте http://inst16.ru/documentation

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