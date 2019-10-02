Билл Гейтс может подвинуть с первого места богатейшего американца. Его конкурент потерял на разводе 46 млрд

Журнал Forbes назвал 400 богатейших американцев. Их состояние достигло рекордных 2,96 трлн долларов, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. Первое место в рейтинге неизменно, но тенденция к смене лидера прослеживается.

Как пишет издание 2 октября, первое место в рейтинге пока сохранил основатель Amazon Джефф Безос, который после развода лишился 46 млрд долларов состояния — теперь оно оценивается в 114 млрд долларов. На втором месте — Билл Гейтс со 106 млрд долларов, который за год заработал 9 млрд. На третьем — Уоррен Баффет с 80,8 млрд и убытком в 8,5 млрд. В среднем среднее состояние участников рейтинга выросло за год на 200 млн, до 7,4 млрд.

Как писала «Фонтанка», Билл Гейтс сейчас позиционируется в числе инвесторов компании Beyond Meat, которая претендует на совершение прорыва в пищевой индустрии, поскольку ее продукция на основе горохового белка и рапсового масла «по консистенции, запаху, вкусу и цвету» неотличима от натуральной, но при этом является более здоровой, так как не содержит ГМО, глютена и сои, антибиотиков, холестерина, гормонов и паразитов, иными словами, всего того, чего как огня боится ориентированный на ЗОЖ потребитель.