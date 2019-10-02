«Мираторг» может купить петербургского ретейлера «Лэнд». Владельцы опровергают информацию о сделке

Один из крупнейших агрохолдингов России, «Мираторг», может купить петербургскую сеть супермаркетов «Лэнд». Как сообщило 2 октября издание «Новый проспект» со ссылкой на источники на рынке, сделка находится «в стадии активной реализации».

Совладелица «Лэнда» Юлия Демченко в разговоре с «Фонтанкой» опровергла информацию, сообщив, что планов и намерений расстаться с бизнесом у нынешних собственников пока нет. «Мы ничего не продаем», – заявила она. На вопрос о том, вела ли компания переговоры с «Мираторгом», предпринимательница ответила: «Ничего пока нет, тишина и спокойствие».

Однако, по информации «Фонтанки», совладельцы сети действительно вели переговоры о продаже, сделку планировалось закрыть до конца сентября. Причинами назывались невозможность справиться с кредитной нагрузкой и долги перед поставщиками.

«Лэнд» работает на рынке с 1998 года и насчитывает 11 магазинов в Петербурге. Конечными бенефициарами сети считаются ее основатели – Юлия Демченко и Станислав Константинов. В 2018 году выручка ООО «Торговая компания «Лэнд» составила 4,77 млрд рублей, что на 0,4% меньше, чем в 2017 году. Чистая прибыль сократилась в 3,5 раза. В начале сентября компанию покинул гендиректор Дмитрий Чтецов.