Депутата Льва Шлосберга допросят по делу журналиста Светланы Прокопьевой об «оправдании терроризма»

Депутат псковского областного парламента, лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг вызван на допрос в Следственный комитет по делу журналиста Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в «оправдании терроризма». Об этом политик сообщил в среду, 2 октября, на своей странице в facebook.





«Позвонил следователь по делу Светланы Прокопьевой, Александр Назаренко, и сообщил, что у следствия возникла необходимость допросить меня в качестве свидетеля по этому делу», – написал Шлосберг.

При этом оппозиционый политик указал на «неожиданность» необходимости своего допроса сразу «после дня солидарности со Светланой». Во вторник, 1 октября, ряд независимых СМИ и пользователи соцсетей опубликовали «открытое письмо» Прокопьевой о риске получить семь лет тюрьмы за две страницы текста. В конце сентября журналисту были предъявлены обвинения по статье 205.2 УК РФ за авторскую колонку, где она анализировала причины самоподрыва 17-летнего юноши в здании УФСБ по Архангельской области в конце 2018 года.

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Допрос Шлосберга в Следственном управлении СК по Псковской области назначен на 9:30 в понедельник, 7 октября.

В феврале 2019 года в рабочем кабинете Льва Шлосберга прошёл обыск в рамках другого уголовного дела, о незаконной агитации на губернаторских выборах 2018 года. Тогда политик не связывал обыск с делом Прокопьевой, но указал на попытку «политического уничтожения псковского «Яблока». Через неделю после обыска ему поступили угрозы. В защиту Шлосберга выступала ассоциация «Голос», которая указала Генпрокуратуре и ЦИК, что оппозиционера преследуют за те же действия, которые ранее позволял себе мэр Москвы Сергей Собянин, – призыв голосовать «за всех кандидатов сразу». Однако к Собянину претензий у силовиков не возникло.

На этом фоне президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека 2 октября потребовал прекратить уголовное дело против журналистки Светланы Прокопьевой, которая много лет работала вместе с Шлосбергом в газете «Псковская губерния». В обращении на имя прокурора Псковской области члены СПЧ указали на лингвистическую экспертизу, которая «не обнаружила признаков оправдания терроризма в выступлении Прокопьевой». Вместе с тем ранее Псковский городской суд отказал в проведении независимой экспертизы высказывания журналиста.