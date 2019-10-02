«Зенит» оштрафовали за фанатов на 150 тысяч

Футбольный клуб «Зенит» был оштрафован по итогам матча 11-го тура чемпионата РПЛ против «Локомотива». Как сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, в общей сложности петербургской команде придется заплатить 150 тысяч рублей.

Из них 60 тысяч – за оскорбительные кричалки болельщиков, и еще 90 тысяч – за использование пиротехники.

«Локомотив» заплатит 40 тысяч за сквернословие своих фанатов. Отдельный штраф в размере 40 тысяч рублей выписали главному тренеру «железнодорожников» Юрию Семину за выход за пределы технической зоны.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». На счету петербуржцев 23 очка, и они занимают пока пятое место. Столько же очков у «Краснодара», «Ростова» и «Локомотива», но по дополнительным показателям эти команды идут выше в турнирной таблице. Лидирует с 25 очками ЦСКА.