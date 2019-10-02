Житель Пушкина похитил пистолет, чтобы напасть на продуктовый по пути домой

В Пушкине задержали безработного, которого заподозрили в хищении оружия ради набега на продуктовый. Мужчину интересовала не еда, а деньги.

Как 2 октября стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 30 сентября 30-летний местный житель по имени Сергей зашёл в Пушкинский оружейный магазин на Церковной улице. Денег, видимо, у него с собой не было, но его это не остановило: мужчина просто взял со стойки пневматический пистолет и скрылся. Около полуночи его увидели уже в небольшом продуктовом магазине в получасе ходьбы. Там он, по версии следствия, угрожая вновь приобретенным оружием, похитил из кассы 4 тысячи рублей. Ещё полторы отнял у кассира-студента.

Вероятно, в продуктовый на Радищева мужчина заскочил уже по пути домой: чтобы дойти до квартиры, ему не хватило нескольких минут. Наряд ОМВД задержал Сергея в час ночи 1 октября и изъял похищенное. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ему вменяют разбой и грабёж. Ранее житель Пушкина был судим по аналогичным статьям.