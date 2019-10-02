У тонущего «Пилона» попросили зарплату с привлечением прокуратуры. Под заявлением 71 подпись

Действующие и бывшие сотрудники компании «Пилон» обратились в петербургскую прокуратуру с заявлением: причина – нарушение Трудового кодекса в части выплаты зарплаты. Об этом «Фонтанке» 2 октября сообщил один из сотрудников ЗАО «Пилон».

В заявлении отмечается, что люди не получали честно заработанное вознаграждение с апреля 2019 года. Количество подписантов – 71 человек. В среднем «Пилон» задолжал работникам от 250 до 300 тысяч на человека, общая сумма составляет более 17,7 млн рублей. В самом «Пилоне» про заявление в правоохранительные органы узнали от корреспондента «Фонтанки», однако отметили, что сотрудники компании имеют право на подобный шаг.

В петербургской прокуратуре подтвердили, что 1 октября действительно поступило коллективное обращение от рабочих "Пилона", а также обратили внимание, что несколько обращений поступило и сегодня, 2 октября. Правоохранители пообещали предпринять все установленные законом меры.

Напомним, что в ближайшее время Смольный разорвет два контракта с «Пилоном» – на реконструкцию Гореловского путепровода за 896 млн рублей и на расширение Лиговского путепровода за 3,6 млрд рублей. В последние месяцы из некогда крупнейшей мостостроительной компании в Петербурге уволились сотни рабочих. Как один из старейших дорожных строителей Петербурга пришел к краху и при чем здесь Смольный, читайте в материале «Фонтанки».