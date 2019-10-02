Происшествия
Подозреваемый в убийстве следователя СК петербуржец не возражал против стражи. Смерть Капустина он объяснил СПИДом
Басманный суд столицы ожидаемо арестовал жителя Петербурга, который подозревается в нападении на следователя СК в Москве. Тот не возражал.
Как сообщают СМИ из зала суда, обвиняемый по статье о посягательстве на жизнь следователя Сергей Григорьев на перспективу минимум двухмесячного пребывания в изоляторе посмотрел воодушевленно.
«Я согласен, чтобы меня заключили под стражу», – заявил петербуржец.
До этого он придумал новую мотивацию нападения: если накануне, сразу после задержания, речь шла о суде, квартире и маме, то теперь он рассказал о болезни. Виной всему якобы обнаруженный у него СПИД, последующее за диагнозом «давление со стороны силовиков» и, как следствие, убийство следователя.
Из достоверного: Григорьев состоит на учете не только у психиатра, но и у нарколога. Судья Наталия Дударь добавила, что он пациент психоневрологического диспансера Невского района с апреля 2013 года. В тот же год он лежал в стационаре больницы имени Кащенко в Москве. Наркологи лечат подозреваемого с 2016-го.
В СИЗО жителя Северной столицы определили до 1 декабря.
Как сообщалось ранее, после смерти Владислава Капустина глава СК Александр Бастрыкин велел присмотреться к работе сотрудников комитета, которые отвечают за общение с населением, и усилить их защиту.
Справка:
Житель Петербурга, состоящий на учете у психиатра, явился к зданию СК в Техническом переулке днем 1 октября. Он намеревался составить еще одну жалобу на сотрудников, а это было практически его хобби, но, получив отказ, вышел из себя и напал на спустившегося к проходной Капустина. Самодельный нож воткнул в спину, задел сердце. Срочная операция сотрудника, который отвечал за прием граждан, не спасла, он умер не приходя в сознание. В СК накануне сообщали, что Григорьев был не в себе и он должен будет пройти соответствующие экспертизы. Как выяснила «Фонтанка», он соседствовал с психологом и регулярно с ней ссорился, создал фирму «Шифанеры» и судился за жилплощадь со своей матерью.