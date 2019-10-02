Шторм устроил «день жестянщика» на петербургских дорогах

Первый день октября заметно превзошел окончание сентября по количеству дорожных аварий: только в Петербурге за сутки произошло более пятисот ДТП. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев пострадало только железо – по тяжести последствий штормовой вторник уступил более спокойному понедельнику.

Как сообщает 2 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувший день в Петербурге было зафиксировано 513 дорожных аварий, а пострадавшие были в 15 из них. Травмы получили 14 человек, включая двоих детей. Один человек погиб.

На улице Маршала Говорова 61-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под маршрутку. Травмы оказались смертельными – женщина умерла на месте. Водителя, 39-летнего гражданина Узбекистана, задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Как стало известно «Фонтанке», ПАЗ 252-го маршрута принадлежит ООО «Управление предприятиями «СЛК». У водителя стаж – 10 лет, из которых 5 последних – по категории «D». Пассажиров в момент ДТП в маршрутке не было.

Октябрь в Петербурге начался штормом. Ветер валил деревья и дорожные знаки, а дождь собирал пробки и ДТП, впервые за несколько месяцев загрузив городские дороги на 8 баллов в утренний час пик. На мокрых дорогах водителям частенько не удавалось разъехаться друг с другом. К примеру, днем на Октябрьской набережной «Лада» улетела на «встречку» через разделительный тротуар, после чего образовалась куча-мала из нескольких машин.

В Ленобласти за 1 октября произошло 80 ДТП. Из них с пострадавшими были 9 случаев. Травмы получили семеро взрослых. Еще два человека погибли. Ранним утром на трассе «Нарва» столкнулись два большегруза. Один из водителей по неустановленной причине выехал на «встречку». Он же и получил смертельные травмы.

Второй смертельный случай произошел вечером в Волосово. Около 19:20 у дома 16 по улице Хрустицкого 33-летний мужчина на «Ниве» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как отмечали в ГИБДД, женщина была в темной одежде, а участок дороги, где произошло ДТП, не освещен.

ДТП случилось на 48-м километре автодороги Гатчина – Ополье. На кадрах с места ДТП видно, что рядом находится пешеходный переход. Однако, со слов водителя «Нивы», наезд произошел вне зоны перехода.