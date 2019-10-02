Водителя «Оки», пустившегося трусцой после ДТП на Таллинском, поймали и опознали

«Ока» и такси столкнулись днём 2 октября на Таллинском шоссе. Судя по видеозаписи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», лёгкие травмы получили ехавшие в «Оке» мужчина и женщина – их лица в крови. В такси, видимо, никто не пострадал.

Пассажир такси снял на видео первые минуты после ДТП. На записи видно, что водитель хотел было уйти, но его настигли и вернули. Выглядит он не вполне трезвым, и, как говорят за кадром, от него пахнет алкоголем.

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Что касается обстоятельств ДТП, утверждается, что водитель «Оки» не пропустил его при совершении левого поворота. Точные обстоятельства установит ГИБДД.

Несколько участников паблика узнали «Оку» и ехавших в ней людей. «Бичи района» – так называют их местные жители, добавляя, что прав у водителя скорее всего нет (лишён за пьяное вождение), как и страховки.