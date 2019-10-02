Золотой развод. Двое в розыске плюс бывшая супруга

Известный адвокат Борис Кузнецов и его дочь судятся с бывшим тестем и мужем в Париже, Латвии и Петербурге за недвижимость в трех странах и кредитные миллионы евро.

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Адвокат Кузнецов, представлявший интересы родственников погибших на подводной лодке «Курск» моряков, находится в международном розыске за разглашение гостайны. Бывший муж его дочери бизнесмен Борис Беляев объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

Юлия Кузнецова и Борис Беляев/Фото из личного архива Юлии Кузнецовой

Боря + Юля = 600 миллионов

Бизнесмен Борис Беляев получит половину квартиры с паркингом в Петербурге, половину участка с домом в областном Симагино и 700 тыс рублей за долю дома в Латвии. Так 21 августа Петроградский районный суд открыл сезон решений в масштабном разделе имущества между членами бывшей петербургской семьи.

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Это начало не понравилось истцу – он претендует на половину еще одной петербургской квартиры и половину от 3.5 млн евро кредита, взятого несколько лет назад у компании Talus Finance Corp. из Белиза на покупку квартиры в Париже. Кредит бизнесмен уже выплатил некой компании Allied Consalting Ltd с Сейшельских островов.

Петроградский районный суд отказался признать кредит общим долгом бывших супругов, потому что Юлия Кузнецова не давала согласие на его получение, а Беляев не смог доказать, что использовал его на приобретение квартиры в Париже. Кузнецова полагает, что на самом деле Allied управляет бывший муж, фактически погасивший кредит самому себе.

Половину второй квартиры Борис Беляев не смог отсудить, потому что бывшая супруга представила в суд документы, из которых следует, что эта недвижимость принадлежит их старшей дочери.

Две квартиры, дачу в Симагино, спорную долю дома в Латвии в сумме с 3.5 млн кредитных евро за парижскую квартиру Юлия Кузнецова оценивает примерно 300 млн в текущем рублевом эквиваленте. Петроградский районный суд разрешил спор по поводу имущества стоимостью лишь в 25 млн.

Борис Беляев предсказуемо сообщил «Фонтанке» о подготовке апелляционной жалобы. Представляющий интересы его экс-супруги адвокат Дмитрий Ильин парировал: «Требования нашего оппонента о взыскании долгов были настолько юридически несостоятельны, что суд даже не стал проводить экспертизу давности представленных им документов, ввиду того, что это не имело значения по вышеуказанным причинам…»

В Суде Большой инстанции Парижа Юлия Кузнецова предприняла ответный ход. Она требует у Беляева денежный эквивалент 2/3 долей парижской квартиры, расплату за кредит на покупку которой он пытается взыскать с нее в Петербурге. Женщина просит суд назначить стоимость 187 квадратных метров напротив Люксембургского сада в 2.5 млн евро.

Итоговая стоимость делимого превышает 600 млн рублей – если считать в сегодняшних ценах.

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Подлодка «Курск», дом в Барвихе

В суде Рижского района Сигулды компания Baltic Associates Investments LP из Великобритании пытается взыскать 1.7 млн евро с Бориса Кузнецова, отца Юлии. По мнению истца, это займ, взятый бывшим тестем Беляева и до сих пор не возвращенный. Юлия Кузнецова уверена: Baltic также ведома бывшим мужем – она предоставила «Фонтанке» копию доверенности, выданной ему этой компанией год назад.

Борис Кузнецов / Фото из личного архива Бориса Кузнецова

Из иска Baltic Associates Investments LP в суд Сигулды следует, будто в июле 2012 года уже знакомая нам по кредитованию парижской квартиры компания Talus Finance Corp. из Белиза ссудила Бориса Кузнецова 1.6 млн долларов. В августе 2018-го Talus продал подросший до 1.7 млн евро долг Baltic, и Борис Кузнецов получил повестку в суд.

Сам он приписывает ссуде необычное происхождение: он продал дом в подмосковной Барвихе, и 1.6 млн долларов были частью суммы, вырученной от продажи. Якобы он по настоянию бывшего зятя, помогавшего переправить деньги за границу, оформил их в виде ссуды от Talus, чтобы обосновать поступление в европейский банк.

К тому времени в карьере успешного московского адвоката Бориса Кузнецова накопились уголовные дела, в которых он защищал опального генерала КГБ Олега Калугина и ученного Игоря Сутягина. В деле последнего Кузнецов сумел доказать внедрение в коллегию присяжных сотрудника СВР Григория Якимишина. В начале нулевых годов Кузнецов включился в защиту интересов членов семей моряков, погибших при аварии подводной лодки «Курск», в 2005-м издал книгу «Она утонула…». В 2009 году Следственный комитет привлек его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ – разглашение государственной тайны – в рамках дела в отношении тогдашнего сенатора Левона Чахмахчана. Кузнецова обвинили в том, что, защищая обладающего неприкосновенностью члена Совета Федерации, он направил жалобу в Конституционный суд, приложив к ней справку-меморандум ФСБ с грифом «секретно». Из документа следовало, что телефоны сенатора незаконно прослушивались.

Опасаясь ареста, адвокат уехал из России и до сих пор пребывает примерно в том же статусе, что и его бывший зять и нынешний оппонент Борис Беляев – в международном розыске. Впрочем, в отличие от Беляева, Кузнецов получил политическое убежище в США.

Трения с правоохранительными органами не позволили адвокату просто забрать вырученные от продажи дома в Барвихе деньги. Он уверен: теперь бывший зять воспользовался фиктивным кредитным договором.

Юлия Кузнецова добавляет: она лично ездила с бывшим мужем в Москву, чтобы получить деньги за дом в Барвихе, а потому не сомневается: все так и было. Еще она уверена, будто обе иностранные компании контролирует бывший супруг – но подтвердить это не может.

Борис Беляев предложение об интервью проигнорировал.

«Я очень сожалею, что через Вас моя бывшая супруга пытается афишировать сведения, не соответствующие действительности, порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию. В случае публикации таких сведений в газете "Фонтанка ру", я вправе и буду вынужден обратиться к Вам и газете с иском о защите чести и достоинства с требованием опровержения таких сведений в судебном порядке (в силу ст.152 ГК РФ). Также информирую Вас, что судебная тяжба по разделу имущества не окончена, судебный акт первой инстанции не вступил в силу, готовится апелляционная жалоба. В связи с чем, Вас просто намерены использовать для достижения хоть какого-то результата в апелляционной инстанции… Надеюсь на Вашу квалификацию и разумность, которые станут препятствием в публикации диффамации и последующих судебных споров», – написал он в ответ на предложение о комментариях.

В активную фазу судебные процессы бывшей четы Беляевых вступят в октябре, когда в Санкт-Петербургский городской суд поступит апелляционная жалоба Бориса Беляева на решение Петроградского суда, а в Суде Большой инстанции Парижа начнется инициированный Юлией Кузнецовой процесс по разделу квартиры около Люксембургского сада. В ноябре в суде Рижского района Сигулды начнется процесс об 1.7 млн евро, якобы являющихся кредитным долгом его бывшего тестя.

Лев Годованник для "Фонтанка.ру"