Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 65.44р
71.47р
19:36 02.10.2019
Расширенный поиск

Общество
02.10.2019 18:00
Печать

"На словах ты — Д’Артаньян, а на деле..."

Что припомнили Михаилу Боярскому в соцсетях после того, как он «насрал» на журналистов.

"На словах ты — Д’Артаньян, а на деле..."

Анекдот про то, что со всеми вокруг что-то не то, «один я — Д’Артаньян», за последние сутки стал самой цитируемой шуткой на тему «мушкетерской парковки» Михаила Боярского. Но многие пользователи Интернета не ограничились цитированием старых мемов, а придумали свои. «Фонтанка» собрала лучшие из цензурных.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский припарковал свой автомобиль в центре Петербурга на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, а в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» сообщил, что ему «насрать» на журналистов. Это уже потом появятся версии, вроде "стало плохо с сердцем и просто торопился в аптеку" и "никому не помешал". Но было поздно – в Интернете поднялась неконтролируемая эмоциональная реакция. Одни намекали, что Боярский – не фамилия, а прилагательное, рифмующееся с «Царский», другие припоминали, что на роль в главном фильме оскандалившегося артиста прочили Александра Абдулова. Если бы в конце семидесятых все сложилось иначе, то, может быть, и манеру оставлять автомобиль на встречке сегодня называли бы не «мушкетерской» парковкой, а как-то иначе.

Надо отметить, что Михаил Боярский — не первый, кто грубо отвечает на вопросы прессы. Если бы хамство журналистам было видом спорта, то безусловным рекордсменом стал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В 2017 году на вопрос корреспондента «Дождя», почему глава «Роснефти» Игорь Сечин пользуется автомобилем с «мигалкой», хотя по закону она ему не положена, Леонтьев сказал: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

Вообще для многих известных личностей автомобиль — не средство передвижения, а источник скандалов. В январе 2019 года балерина Анастасия Волочкова схлестнулась с движением "СтопХам", которое лепит обидные стикеры на лобовые стекла тем, кто паркуется не по правилам. Активисты обвинили артистку высокого жанра в том, что та послала их на три буквы.

Реклама

Но чаще всего в связи с выступлением Михаила Боярского вспоминают не их, а почему-то актера Алексея Панина, который скандалил много и сочно, засветился во многих сомнительных историях и дебошах, а потом исчез с киноэкрана.

Но, судя по реакции публики, высказывание Михаила Боярского разочаровало многих.

В отместку пользователи "Твиттера" принялись переиначивать тексты его песен:

Немало перепевов получились за гранью фола. Все шуточки так или иначе крутятся вокруг да около мушкетерской темы:

Даже знаменитое «Канальи!» оказалось лыком в строку:

Острые эпиграммы не заставили себя ждать:

Ах, Михаил Боярский совсем был не боярским,

Прекрасного артиста любили мы не зря!

Теперь он Миша-Царский, всё променял на цацки,

Усердно машет шляпой у батюшки-царя.

Старые мемы теперь будут ассоциироваться с мушкетерской парковкой. Интересно, рискнет ли кто-нибудь после такого заказать «Боярского» на Рубике?

Появился даже небольшой гайд-предупреждение для гостей Петербурга: "Если вы приехали в Петербург и решили припарковаться в неположенном месте, будьте внимательны – может, там уже стоит Боярский". И жестче:

Это не просто милая картинка с птичкой. Это — очень больно (для тех, кто в теме).

В Сети появились фотографии и других нетривиальных способов припарковать мушкетерский автомобиль:

Но в этом потоке народного гнева некоторые удивляются: почему мы ждем от известных людей, что они будут идеальными?

Другие сетуют, что поблек дорогой сердцу образ, воспоминание детства:

А внимательные указывают, что журналисты неправильно расставили приоритеты: набросили на Боярского, а там ведь он не один припарковался!

Но кое-кто верит в светлый образ Д’Артаньяна: это злые журналисты все выдумали!

А вообще, всем по большому счету все равно. Pourquoi pas, Pourquoi pas, почему бы нет:

Не все равно только сотрудникам ГИБДД, которым придется рассматривать "мушкетерскую парковку" без мемасиков. 

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      pixabay.com
      02.10.2019 18:00

      МегаФон переманит геймеров у других операторов

      МегаФон первым из российских операторов заключил соглашение с Blizzard Entertainment. Теперь на новом портале «МегаФон Игры» можно получить доступ и скидки к ряду мировых игр-бестселлеров.
      АО «Альфа-Банк»
      02.10.2019 15:10

      Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

      Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в юбилейном 20-м рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России в партнерстве с издательским домом «КоммерсантЪ».
      ГК "КВС"
      02.10.2019 14:55

      Легкий переезд в Санкт-Петербург с ГК «КВС»: опция «Все включено»

      Группа компаний «КВС» запустила новую программу для региональных клиентов «Все включено». Программа сформирована так, чтобы клиент мог быстро, комфортно, без дополнительных затрат разобраться в рынке недвижимости Северной столицы и выбрать удобную для себя квартиру.
      ПАО МКБ
      02.10.2019 13:10

      МКБ поддержал риэлторов Санкт-Петербурга

      Московский кредитный банк (МКБ) стал спонсором ежегодной интернет-премии WEB REALTOR Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
      ГК «Эталон»
      02.10.2019 12:05

      Ставки от банка-партнера по ипотеке на квартиры от Группы «Эталон» снижены

      Банк ВТБ (ПАО) снизил процентные ставки по ипотеке для покупки квартир в жилых комплексах от Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.
      ГК «Лидер Групп»
      02.10.2019 11:39

      ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

      Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» является одним из авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России. От компании «Лидер Групп» за почетное звание лучшего проекта жилого комплекса комфорт-класса в этом году поборется ЖК «Балканы».
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      02.10.2019 11:01

      ЮИТ сдал четвертую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский», располагающегося на севере города, в Приморском районе.
      shutterstock.com
      01.10.2019 18:00

      В «Образцовых кварталах» всегда тепло

      На прошлой неделе в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Вместе с тем увеличился спрос на обогревательные приборы для жилых и общественных помещений. По признанию продавцов, горожане скупают стандартные обогреватели, USB-пледы, а также электропростыни с подогревом.
      ГК «КВС»
      01.10.2019 17:49

      ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

      Группа компаний «КВС» вошла в пятерку крупных партнеров-застройщиков Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по рейтингу, основанному на количестве квартир в новостройках компании, аккредитованных банком.
      "ПСК"
      01.10.2019 17:38

      Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

      По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.
      фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»
      01.10.2019 17:23

      Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

      C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.
      ГК «Полис Групп»
      01.10.2019 16:46

      Старт продаж! Последний дом в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новом доме 5ой очереди ЖК «Краски лета».