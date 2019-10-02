"На словах ты — Д’Артаньян, а на деле..."

Что припомнили Михаилу Боярскому в соцсетях после того, как он «насрал» на журналистов.

Анекдот про то, что со всеми вокруг что-то не то, «один я — Д’Артаньян», за последние сутки стал самой цитируемой шуткой на тему «мушкетерской парковки» Михаила Боярского. Но многие пользователи Интернета не ограничились цитированием старых мемов, а придумали свои. «Фонтанка» собрала лучшие из цензурных.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский припарковал свой автомобиль в центре Петербурга на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, а в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» сообщил, что ему «насрать» на журналистов. Это уже потом появятся версии, вроде "стало плохо с сердцем и просто торопился в аптеку" и "никому не помешал". Но было поздно – в Интернете поднялась неконтролируемая эмоциональная реакция. Одни намекали, что Боярский – не фамилия, а прилагательное, рифмующееся с «Царский», другие припоминали, что на роль в главном фильме оскандалившегося артиста прочили Александра Абдулова. Если бы в конце семидесятых все сложилось иначе, то, может быть, и манеру оставлять автомобиль на встречке сегодня называли бы не «мушкетерской» парковкой, а как-то иначе.

Надо отметить, что Михаил Боярский — не первый, кто грубо отвечает на вопросы прессы. Если бы хамство журналистам было видом спорта, то безусловным рекордсменом стал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В 2017 году на вопрос корреспондента «Дождя», почему глава «Роснефти» Игорь Сечин пользуется автомобилем с «мигалкой», хотя по закону она ему не положена, Леонтьев сказал: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

Вообще для многих известных личностей автомобиль — не средство передвижения, а источник скандалов. В январе 2019 года балерина Анастасия Волочкова схлестнулась с движением "СтопХам", которое лепит обидные стикеры на лобовые стекла тем, кто паркуется не по правилам. Активисты обвинили артистку высокого жанра в том, что та послала их на три буквы.

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Но чаще всего в связи с выступлением Михаила Боярского вспоминают не их, а почему-то актера Алексея Панина, который скандалил много и сочно, засветился во многих сомнительных историях и дебошах, а потом исчез с киноэкрана.

Но, судя по реакции публики, высказывание Михаила Боярского разочаровало многих.

В отместку пользователи "Твиттера" принялись переиначивать тексты его песен:

На встречку Д’Артаньяна занесло.

Но штраф ГИБДД не по кармаааануу — Святослав Шпаночкин (@Svyatozavrr) 2 октября 2019 г.

Немало перепевов получились за гранью фола. Все шуточки так или иначе крутятся вокруг да около мушкетерской темы:

Боярский очень спешил за подвесками для королевы,поэтому загнал три лошади и один мерседес — Джонни Госдепп (@recorder84) 2 октября 2019 г.

Даже знаменитое «Канальи!» оказалось лыком в строку:

Мне насрать на вас, – ответил Боярский.

Канальи, – добавил он тихо. https://t.co/vDmhZzWxKu — Дирижабль революции (@grustniy__kot) 1 октября 2019 г.

Острые эпиграммы не заставили себя ждать:

Ах, Михаил Боярский совсем был не боярским,

Прекрасного артиста любили мы не зря!

Теперь он Миша-Царский, всё променял на цацки,

Усердно машет шляпой у батюшки-царя.

Ах, Михаил Боярский совсем был не боярским,

Прекрасного артиста любили мы не зря!

Теперь он Миша-Царский,всё променял на цацки,

Усердно машет шляпой у батюшки-царя. — Ненуачо! (@Bazarov60201938) 2 октября 2019 г.

Старые мемы теперь будут ассоциироваться с мушкетерской парковкой. Интересно, рискнет ли кто-нибудь после такого заказать «Боярского» на Рубике?

а мне насрать сказал боярский

и бармен выполнил заказ



© Волшебница — Антология непоэзии (@olegoadam) 2 октября 2019 г.

Появился даже небольшой гайд-предупреждение для гостей Петербурга: "Если вы приехали в Петербург и решили припарковаться в неположенном месте, будьте внимательны – может, там уже стоит Боярский". И жестче:

Если вы приехали в Питер и пошли гулять по набережной Мойки, весьма высока вероятность, что на вас насрёт Боярский. — Рыбников Андрей (@Lohancken) 2 октября 2019 г.

Это не просто милая картинка с птичкой. Это — очень больно (для тех, кто в теме).

В Сети появились фотографии и других нетривиальных способов припарковать мушкетерский автомобиль:

«Мне насрать на вас»: Михаил Боярский пояснил парковку автомобиля на встречной полосе https://t.co/ZfaEqyaWw9 pic.twitter.com/Lte74SeWBy — Argumentua.LIFE (@ArgumentuaLife) 2 октября 2019 г.

Но в этом потоке народного гнева некоторые удивляются: почему мы ждем от известных людей, что они будут идеальными?

Почему мы никак не можем ему простить, что он не Д'Артаньян, а всего лишь, Боярский? https://t.co/K4Yt4DOFoG — Аксен Аринин (@AxionArinin) 2 октября 2019 г.

Другие сетуют, что поблек дорогой сердцу образ, воспоминание детства:

Чет я как-то сначала не поверил, а потом как-то прям совсем Боярский упал в моих глазах и в моем сердце... https://t.co/sbvXNVLnYB — Pruss (@Pruss90976301) 1 октября 2019 г.

А внимательные указывают, что журналисты неправильно расставили приоритеты: набросили на Боярского, а там ведь он не один припарковался!

причем тут боярский если такси стоит на переходе прямо. — Semen Semynowih (@63Utkin) 2 октября 2019 г.

Но кое-кто верит в светлый образ Д’Артаньяна: это злые журналисты все выдумали!

фотография старая ,скопирована с украинского сайта. Боярский этого не говорил . Идиоты верят .. — Musatov Pavel (@musatovpm) 2 октября 2019 г.

А вообще, всем по большому счету все равно. Pourquoi pas, Pourquoi pas, почему бы нет:

Боярский на журналистов, журналисты на Боярского, а народу насрать и на Боярского и на журналистов. Се ля ви, как говорил д’Артаньян. — Николай Северцев (@rumbihdostanu1) 2 октября 2019 г.

Не все равно только сотрудникам ГИБДД, которым придется рассматривать "мушкетерскую парковку" без мемасиков.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»