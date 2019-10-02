Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

АО «Альфа-Банк»

Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в юбилейном 20-м рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России в партнерстве с издательским домом «КоммерсантЪ».

В число «ведущих бизнесменов и руководителей стратегически важных предприятий, определяющих «лицо» российской экономики», вновь вошли Председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Председатель Совета Директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен. Также в рейтинг бизнес-лидеров вернулся совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Герман Хан.

Лучшим топ-менеджером в банковском секторе признан Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, который возглавил рейтинг «Топ-250 высших руководителей». Напомним, в текущем году Совет директоров Альфа-Банка принял новую стратегию развития до 2021 года, разработанную под руководством Владимира Верхошинского.

Рейтинг IT-директоров возглавил Директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков, что отражает курс на технологическое лидерство банка в финансовом секторе.

Первым среди директоров по отношениям с органами власти вновь признан Заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин. Второе место в профильном рейтинге заняла Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка Дарья Козырева.

В тройку лидеров рейтинга директоров по правовым вопросам вошел Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-Банка Михаил Гришин. Третье место среди директоров по маркетингу занял Директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В профильные рейтинги также вошли Руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-Банка Марат Исмагулов и Главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Профессионализм и опыт руководства Альфа-Банка получили достойную высокую оценку своих коллег, принявших участие в голосовании. В рамках Рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.