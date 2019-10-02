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Власть
02.10.2019 15:31
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Поправки в закон о соцобеспечении силовиков потянут на полмиллиарда. Госдума дает добро, но в бюджете на него - триста тысяч

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий единовременные выплаты сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии и Минобороны при их увольнении из-за полученных от террористов ранений. Написать его велел Конституционный суд, на каждой странице – подпись Путина.

Документ поступил в ГД накануне, 2 октября, свою оценку дали в думском комитете по противодействию коррупции. Готовила поправки Росгвардия с весны этого года, когда свое решение вынес Конституционный суд. В эту инстанцию, после отказа во всех нижестоящих судах, обратился экс-военнослужащий Евгений Понкратов. В июле 2013 года в Чечне он получил тяжелую травму и последующую за ней инвалидность, за это ему выплатили 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года мужчину признали негодным для дальнейшей службы и уволили, Понкратов потребовал два миллиона компенсации, но комиссия ему отказала, напомнив про уже полученные деньги. Конституционный суд признал решение незаконным, с формулировкой о том, что «лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, положены особые меры социальной защиты».

В пояснительной записке сказано, что в случае принятия поправок за компенсацией имеют право обратиться все, кто был уволен из органов подобно Понкратову, а также родственники погибших при исполнении. С января 2012 года, подсчитали авторы проекта закона, потенциальных выплат накопилось на 453,7 млн рублей. «Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях – 453,4 млн», – сказано в комментарии к закону. Больше всего уволенных, следует из текста, в МВД, на долю этого министерства приходится 223 млн. Еще почти 149 полагается росгвардейцам, 60,6 – сотрудникам Минобороны, и чуть больше 20 млн – ФСБ.

Закон одобрен Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. «Люди, которые рискуют своей жизнью, пресекая деятельность террористов, освобождают заложников, предотвращают теракты, должны быть надежно защищены и уверены, что в случае потери кормильца их семьи получат достойную поддержку», – прокомментировал текст председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев.

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Параллельно народные избранники рассматривают поправки, которыми предлагается разрешить вышедшим на пенсию следователям и прокурорам приватизировать служебные квартиры.

 

 

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