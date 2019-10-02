Ещё одно ДТП с маршруткой и легковушкой на юге Петербурга. Спасатели вскрывали машину

Второе за день ДТП с легковой машиной и маршруткой в южных пригородах Петербурга, по словам очевидцев, обошлось без жертв, хотя транспортные средства получили значительные повреждения.

Пока официальную информацию об аварии даёт только ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: пожарные подразделения, цитируем, «привлекались для деблокирования, оказания помощи и сбора информации».

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного «01» 2 октября в 13:53. На Ораниенбаумском шоссе, 2, в Петродворцовом районе столкнулись маршрутное такси № К-300 и автомобиль Renault. «Сведения о пострадавших уточняются», – отмечается в сообщении ГУ МЧС.

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Участники пабликов «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Мы ломоносовцы» «ВКонтакте» указывают модель легковушки – «Логан». Есть ли пострадавшие, не пишут, только отмечают, что все живы.

«Местные этот участок дороги называют «дорогой смерти» вообще-то, так что хорошо, что без жертв», – отмечают в комментариях. И добавляют: «В этой связке поворотов этот поворот самый опасный, особенно в мокрую погоду и снег».

В аварии с маршруткой и легковой «Маздой» рано утром на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе, напомним, один человек погиб и восемь пострадали. Обе машины сгорели.