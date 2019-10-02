Сбербанк протоптал дорожку к «Метрострою». О намерении банкротить компанию сообщили еще три организации
ЗАО «АБЗ-Дорстрой» намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании банкротом ОАО «Метрострой». Ранее об этом же сообщал Сбербанк.
Извещение «АБЗ-Дорстрой», одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга, опубликовано на портале «Федресурс» 2 октября. Одновременно о таком же намерении, согласно СПАРК, сообщила московская компания «Зитрон». За день до этого аналогично выступил конкурсный управляющий компании «Метробетон», которая сама признана банкротом. Все три предприятия ранее выясняли отношения с «Метростроем» в арбитраже.
Напомним, на прошлой неделе о намерении банкротить «Метрострой» заявил Сбербанк. При этом кредитная организация отмечала, что готова урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.
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Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время.