Сбербанк протоптал дорожку к «Метрострою». О намерении банкротить компанию сообщили еще три организации

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании банкротом ОАО «Метрострой». Ранее об этом же сообщал Сбербанк.

Извещение «АБЗ-Дорстрой», одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга, опубликовано на портале «Федресурс» 2 октября. Одновременно о таком же намерении, согласно СПАРК, сообщила московская компания «Зитрон». За день до этого аналогично выступил конкурсный управляющий компании «Метробетон», которая сама признана банкротом. Все три предприятия ранее выясняли отношения с «Метростроем» в арбитраже.

Напомним, на прошлой неделе о намерении банкротить «Метрострой» заявил Сбербанк. При этом кредитная организация отмечала, что готова урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.