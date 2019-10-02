«По секрету скажу: да, обязательно будем это делать!» Путин ответил на вопрос о вмешательстве в американские выборы-2020

Президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» 2 октября ответил на вопрос американского модератора о планах по вмешательству в выборы президента США.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать! Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите», – заявил Путин под одобрительный смех из зала.

Путин на десятый подряд вопрос американского модератора «Россия попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году?»: По секрету вам скажу: «да, обязательно будем это делать!» Только вы там никому не говорите pic.twitter.com/lviez5jiWY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 2, 2019

На уточняющий вопрос Путин уже несколько серьезнее ответил: «Знаете, у нас своих проблем хватает». Кроме того, российский президент прокомментировал свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. «У нас никогда не было близости, нет ее и сейчас, но есть установленные доверительные отношения», – сказал Путин. Он также подчеркнул, что надеется на то, что «отношениям между нашими странами вернутся в нормальное состояние».