Шварценеггер предоставил Грете Тунберг «Теслу» для экологичных поездок

Шведская экоактивистка Грета Тунберг после выступления в ООН отправилась в тур по США на электромобиле Tesla Model 3. Его девочке предоставил актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Как пишет Motor1, Шварценеггер известен как последовательный защитник окружающей среды. При нем штат Калифорния стал одним из лидеров борьбы против изменения климата в результате деятельности человека. Сейчас, уже «на пенсии», Шварценеггер активно участвует в разных экологических кампаниях. В частности, он снялся в социальной рекламе для некоммерческой организации, где с неподражаемым юмором изображал продавца, агитирующего людей не покупать электромобили.

Арнольд и Грета встречались один раз – в мае 2019 года в Вене, о чем свидетельствует публикация в Instagram Шварценеггера. На этот раз в Америке им пока не удалось встретиться, но представитель актера заявил, что тот готов оказать девушке любую помощь, если ей понадобится.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq