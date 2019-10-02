«С кем спать — это действительно выбор каждого». Резник и Макаров поспорили о праве депутатов на участие в митингах

Председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник ответил спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову на критику и требования «не колыхать и не теребонить власть». Ранее председатель ЗакСа выступил с речью, в которой заявил, что Резник не должен был «зажигать» с Алексеем Навальным в минувшие выходные на митинге в Москве.

«Проблема не в том, кто где зажигает, а в том, что у нас есть политические заключённые, и мы должны с этим бороться. Это мой долг, как председателя гуманитарной комиссии, выступать за гуманитарные ценности. Как депутат, я подчиняюсь собственной совести, с кем дружить, я буду решать сам. Я, как и вы, — противник революции. Но надо понимать: главные провокаторы и угроза для страны не Навальный или Резник, а безмозглые держиморды», – заявил оппозиционер с трибуны во время обсуждения вопроса об установке мемориальной доски Жоресу Алферову.

«Каждый должен понимать, что такое политическая культура, это был вопрос установления мемориальной доски», – заметил в ответ Макаров. По его словам, своей речью он пытался сохранить спокойствие в стране.

«Нам не нужна здесь протестная повестка, ее здесь никогда не было и нет. Нам хватило революций. С трибуны вы можете говорить все, что угодно. Но когда вы выводите народ и будоражите их умы, призываете, тем более в статусе депутатском, это ведёт к потрясениям. А если проявить слабость и бесхребетность, это ведёт к разрушению и потере самостоятельности страны. Таких воздействий власть не должна допускать. Разные люди во власти. Но ощущать ответственность за страну и город — святая обязанность каждого. Кто сидит высоко, не надо делать порывистых движений. А с кем дружить, песни петь, с кем выпивать, с кем спать — это действительно выбор каждого».