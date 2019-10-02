ГИБДД: Перед тем, как сбить пешехода на Кантемировской, Toyota не пропустила BMW

Женщина-пешеход, пострадавшая в результате столкновения двух автомобилей на Выборгской стороне, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, передаёт отдел пропаганды УИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По официальным данным УГИБДД, авария произошла 2 октября около 10:55 на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы. Версия ГИБДД (предварительная) не противоречит словам очевидцев: мужчина 1987 года рождения на «Тойоте Камри» при совершении левого поворота столкнулся с «БМВ» под управлением женщины 1983 года рождения. После этого «Камри» вылетела на тротуар, сломав ограждение.

Очевидцы сообщали о двух сбитых пешеходах и одном госпитализированном. По информации УГИБДД, кроме женщины 1952 года рождения никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com