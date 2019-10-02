Разделитель на Октябрьской набережной не помешал водителю «Лады» выбить страйк на «встречке»

Штормовая погода и мокрые дороги оказались настолько неожиданными для водителей в Петербурге, что собрали более 500 ДТП за день. Массовая авария в Невском районе города наглядно продемонстрировала, как не надо ездить при непогоде.

О происшествии рассказал 2 октября один из участников ДТП Олег. Сама авария случилась в 15:10 1 октября на Октябрьской набережной. Столкнулись в общей сложности пять автомобилей: Skoda Roomster, Volkswagen Polo, LADA, Toyota Land Cruiser Prado и грузовая «ГАЗель».

«Я (на «Шкоде Румстер»), уходя от лобового столкновения с «Ладой», ударил «Поло», – пишет он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». – «Лада» затем влетела в «Прадо», а в него сзади уже и «ГАЗель».

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На записи с видеорегистратора «Шкоды» видно, что «Лада» прилетела со встречной полосы, перепрыгнув через разделительный тротуар. По словам Олега, водитель «Прадо» успел остановиться, но в него спереди боком влетела «Лада», а сзади приехала «ГАЗель».

«Что самое удивительное, что у него («Лада») страховка кончилась месяц назад. И мы все пролетаем. В протоколе я указал, что, когда я уходил от удара, он коснулся моего брызговика. Так что вина на нем. Протоколы выписаны и розданы на руки. Каско только у «Полика»(((. Так что идем в суд», – добавляет он.