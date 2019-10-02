Россия поднялась на три строчки в индексе паспортов. Помогла Африка

Россия поднялась с 51-го на 48-е место в рейтинге паспортов мира, составленном компанией Henley&Partners по итогам третьего квартала 2019 года.

Движение вверх объясняется открытием безвизового режима со Сьерра-Леоне. На сегодняшний день россияне могут попасть без визы в 117 стран.

За последние три месяца топ-5 не изменился. Первое место занимают Япония и Сингапур, граждане которых могут свободно посещать 190 стран из 227 возможных. Второе место делят Германия, Финляндия и Южная Корея – их паспорта открывают 188 безвизовых направлений. Дания, Италия и Люксембург – третьи с 187 направлениями.

Меньше всего повезло гражданам Афганистана, который расположился на последней,107-й строчке. Без визы они могут посетить только 25 стран.