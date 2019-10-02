Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Объясняем, как рассказать о своих любимых аптеках, спортклубах, супермаркетах

6 Оператор сотовой связи и Интернета

Когда мы были маленькими, средства связи были чуть ли не роскошью. А фразу «Скинь мне фотографию на телефон» мог сказать только городской сумасшедший или писатель-фантаст. Теперь все по-другому. Мы и наши дети живем в мире, который невозможно представить без мобильного телефона и Интернета. И люди иногда специально уезжают подальше от города отдохнуть от этих радостей прогресса. Многие из нас за последние годы перебрали по несколько сотовых операторов и сменили не одного интернет-провайдера. Некоторые из них стали большим разочарованием и нервотрепкой. А кто-то пришелся ко двору и теперь радует четкостью работы и понятным отношением к вам. Вряд ли кто-то, кроме самих клиентов телефонных компаний и интернет-провайдеров, может рассказать больше про боль и злость от общения с плохими операторами. А вот хвалить тех, кто работает хорошо, — не принято. Давайте исправим эту несправедливость.