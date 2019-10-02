Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Объясняем, как рассказать о своих любимых аптеках, спортклубах, супермаркетах
«Фонтанка» приглашает своих читателей активнее участвовать в выдвижении претендентов на премию «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Назвать любимые компании можно в предложенных двенадцати номинациях до 15 октября. После этого — до 30 ноября — лучшие из лучших будут соревноваться между собой. И только те, кто наберут больше всего ваших голосов, получат заслуженную награду и главное - признание петербуржцев.
1 Торгово-развлекательный комплекс
Речь идет о торговых комплексах, куда вы и ваши друзья ходите за покупками, развлекаться или просто перекусить. Это могут быть как крупнейшие ТРК (даже за пределами административных границ города), так и совсем небольшие комплексы у дома. Главное — чтобы вам там было комфортно и безопасно. Если один из таких комплексов особенно нравится — то ли своей чистотой и порядком, то ли приветливым персоналом, то ли удобным расположением и подходящим вам набором магазинов и ресторанов, — указывайте его в нашей номинации.
2 Супермаркет
Наш город славится хорошими магазинами, а появившийся в Петербурге еще в конце 1990-х годов формат стал таким успешным, что сейчас распространился на всю страну. Хотя в названии номинации написано «супермаркет», не ограничивайте себя только ими. Если вам больше по душе огромный гипермаркет, где за один раз можно купить все необходимое на неделю вперед, — пишите. Если вам комфортнее в небольшом магазинчике у дома — указывайте его. Главное ведь — высказать свое отношение и похвалить тех, кто этого действительно заслуживает.
3 Высшее учебное заведение
С этим, кажется, все просто. Даже если вы не учились в одном из многочисленных петербургских вузов, вы наверняка что-то слышали об их научных и образовательных успехах. Если вам особо нравится какой-то конкретный университет или институт, указывайте его название. Или просто проголосуйте за тот, в котором вы учились или преподаете, или где получают знания или куда планируют поступить ваши дети.
4 Банк
Банки занимают в нашей жизни все больше места. Иногда даже хотелось бы, чтобы поменьше. Даже если у вас нет кредита, кредитки и еще ипотеки сверху, вы почти наверняка получаете на карточку зарплату или переводите деньги родственникам. Какие-то банки прямо созданы для того, чтобы вы пользовались их услугами. А в других вам некомфортно, да еще и не понятно ничего. Давайте похвалим те банки, где нам действительно рады и стараются облегчить непростое дело обращения с финансами.
5 Общественное и культурное пространство
Эта номинация вызывает самый большой разброс мнений наших читателей. В нашем городе хватает культурных событий на всех жителей и еще на два-три миллиона туристов остается. Выставки, ярмарки, модные показы. Фестивали, концерты или перформансы. Все это проходит в культурных пространствах, в парках, в театрах и арт-галереях. Наверняка у вас есть любимое место, куда вы приходите отдохнуть или впитать в себя побольше культуры и новых ощущений. Назовите его, не стесняйтесь.
6 Оператор сотовой связи и Интернета
Когда мы были маленькими, средства связи были чуть ли не роскошью. А фразу «Скинь мне фотографию на телефон» мог сказать только городской сумасшедший или писатель-фантаст. Теперь все по-другому. Мы и наши дети живем в мире, который невозможно представить без мобильного телефона и Интернета. И люди иногда специально уезжают подальше от города отдохнуть от этих радостей прогресса. Многие из нас за последние годы перебрали по несколько сотовых операторов и сменили не одного интернет-провайдера. Некоторые из них стали большим разочарованием и нервотрепкой. А кто-то пришелся ко двору и теперь радует четкостью работы и понятным отношением к вам. Вряд ли кто-то, кроме самих клиентов телефонных компаний и интернет-провайдеров, может рассказать больше про боль и злость от общения с плохими операторами. А вот хвалить тех, кто работает хорошо, — не принято. Давайте исправим эту несправедливость.
7 АЗС
Вряд ли можно придумать более универсальную тему для общения двух только что встретившихся автомобилистов, чем обсуждение автозаправок. Но, похоже, времена, когда из уст в уста передавались сведения о некачественном бензине, ушли в прошлое. И заправщики соревнуются за наши кошельки уже сервисом и дополнительными услугами. У кого-то это не очень получается, и мы к ним стараемся заезжать только когда больше некуда деваться. Но тех, кто действительно молодец, стоит отметить не только очередным полным баком, но и в нашей номинации.
8 Кондитерские и кофейни
Это, пожалуй, самая эмоциональная и самая личная номинация. Потому что измерить вкус любимого пирожного или аромат «своего» кофе просто невозможно. У каждого из нас есть место, где мы всегда уверены: булочки тут будут не черствыми, а крем на них свежайшим и ровно таким, как мы любим. И мало кто компаний города так сильно дорожит своей репутацией, как наши любимые кондитерские и кофейни. Наверное, им ваша поддержка нужна больше всех, ведь стоит им недельку посидеть без покупателей — и все, можно закрываться. Давайте отметим лучших и поможем им работать для нас как можно дольше.
9 Такси и каршеринг
Очень больная тема для многих. И неприятная история о сумасшедшем водителе на раздолбанном тарантасе, чуть не убившем себя и вас по пути в аэропорт, есть у каждого второго. Тем приятнее отмечать тех, кто действительно старается сделать вашу поездку приятнее. Кому-то из нас важнее цена, кому-то комфорт. А кто-то уже так устал от таксистов, что предпочитает теперь пользоваться только каршерингом. Напишите об этом в нашей «голосовалке».
10 Аптека
Вряд ли кто-то любит ходить в аптеки. Они нужны, только если кто-то из вас или ваших близких заболел, и в такие моменты вежливое обращение, толковые аптекари и чистые торговые залы важны нам как никогда. Какую аптеку вы выбрали для себя? Напишите, чтобы похвалить ее.
11 Спортклуб и фитнес
Это очень интимные места, куда мы, как правило, ходим одни. И нам нужно стать там желанными гостями, важно, чтобы там было комфортно и уютно. Важно, чтобы тренеры понимали вас и были действительно профессионалами. Найти все это в одном месте, да еще и удобном с точки зрения ежедневной логистики, — задача не из простых. Если вы уже знаете такой спортклуб, можно, конечно, держать его в тайне, чтобы туда не набежали толпы. Но лучше похвалить и помочь получить заслуженную награду от «Фонтанки».
12 Лучший работодатель Петербурга
Тут вообще все понятно. Работаете в комфортном месте — говорите об этом. Ваши друзья устроились в такую компанию, что теперь вы им по-хорошему завидуете, — сообщите нам. Грезите о работе своей мечты — тогда тем более указывайте ее в нашей номинации.
13 О премии
Сайт городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» www.fontanka.ru/priznanie
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города.
Победители в категории «Признание» будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назовет экспертный совет. Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.