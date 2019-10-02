Под Петербургом поезд сбил мужчину. Тело случайно обнаружил экскаваторщик

Тело молодого мужчины найдено в Ломоносовском районе Ленобласти 2 октября. На труп наткнулся экскаваторщик, работавший в районе карьера Залесье. Предположительно, мужчину сбил поезд, но в ОЖД о происшествии не знают.

Как сообщает 47 news, водитель экскаватора увидел погибшего у железнодорожных путей на перегоне Ораниенбаум – Лебяжье. Транспортные полицейские, приехавшие на место, зафиксировали множественные травмы и гематомы, характерные для удара поездом.

На вид погибшему лет тридцать. Был одет в оранжевую футболку, тёмно-синюю куртку и синие джинсы. Личность устанавливается.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что факт гибели человека на этом направлении в указанное время не зафиксирован. В транспортной полиции отметили, что на место гибели выехали сотрудники ведомства. В пресс-службе транспортного Следкома рассказали, что производится осмотр места происшествия. «Причины смерти будут установлены судмедэкспертом», – сообщили в СК.