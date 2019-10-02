На выплаты 19-летним матерям в Петербурге потратят 15 млн рублей. Раньше платили только женщинам от 20 до 24 лет

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 2 октября приняли в первом чтении поправки в Социальный кодекс, которые назначают единовременную выплату горожанкам, родившим в 19 лет. В следующем году на это уйдет порядка 15 млн рублей.

Согласно законопроекту, 52 120 рублей полагаются «женщинам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет включительно первого ребенка в период с 1 января 2020 года». Как указывает в пояснительной записке автор проекта Юрий Шестериков, более ранним законом 50 тысяч выписывались женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребенка в период с 1 января 2018 года. Предлагается расширение возрастной категории имеющих право на получение единовременной компенсационной выплаты за счет еще более молодых.

«Предоставление вышеуказанной выплаты предлагается осуществлять женщинам, родившим первого ребенка в период с 1 января 2020 года, – говорится в документе. – Исходя из прогнозной оценки численности женщин в возрасте 19 лет, родивших первого ребенка, необходимый дополнительный объем финансирования на 2020 год составит около 15 млн рублей».