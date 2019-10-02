Пока напавшего на следователя СК петербуржца везут в суд, Бастрыкин озадачился защитой сотрудников от населения

Следствие просит арестовать жителя Петербурга Сергея Григорьева до 1 декабря. Ему предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь следователя Владислава Капустина.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде столицы, который 2 октября будет рассматривать ходатайство, материалы уже у судьи, осталось дождаться только самого Григорьева. Ему предъявлены обвинения, максимальная санкция по статье о посягательстве – пожизненный срок.

Житель Петербурга, состоящий на учете у психиатра, явился к зданию СК в Техническом переулке днем 1 октября. Он намеревался составить еще одну жалобу на сотрудников, а это было практически его хобби, но, получив отказ, вышел из себя и напал на спустившегося к проходной Капустина. Самодельный нож воткнул в спину, задел сердце. Срочная операция сотрудника, который отвечал за прием граждан, не спасла, он умер не приходя в сознание. В СК накануне сообщали, что Григорьев был не в себе и он должен будет пройти соответствующие экспертизы. Как выяснила «Фонтанка», он соседствовал с психиатром и регулярно с ней ссорился, создал фирму «Шифанеры» и судился за жилплощадь со своей матерью. Убийство следователя он объяснил заботой о родительнице.

Глава СК Александр Бастрыкин после нападения, сообщает 2 октября ведомство, инициировал служебную проверку. Его интересует регламент, по которому работают принимающие граждан подразделения, и усиление безопасности.