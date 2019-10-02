Любовь к музыке подвела разыскиваемого полицией в Петербурге. Мужчину задержали при игре на пианино в детсаду

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Невском районе Петербурга. Можно сказать, что выдал он сам себя – нетривиальным поступком. Желание поиграть на детском пианино не остановил даже забор.

Как рассказали в управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии по городу и Ленобласти, наряд в Рабфаковский переулок вызвали около трех ночи 2 октября. Сторож детского сада увидел странную картину: неизвестный мужчина музицировал при помощи детского пианино, установленного на игровой площадке. Для этого ночной гость перемахнул через забор — другим путем на территорию дошкольного учреждения было не попасть.

Задержанным оказался 37-летний мужчина, который находился в федеральном розыске за угрозу убийством — его хотели бы видеть правоохранительные органы Москвы. Пока же с ним общаются сотрудники 32 отдела полиции Северной столицы.