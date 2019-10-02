«Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСа призвал оппозицию убрать из муниципалитетов ЛГБТ-флаги и не ругать «Единую Россию» с Путиным

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров 2 октября обратился к депутатам с речью по поводу начала парламентского сезона. В ней он призвал учесть «уроки революций и потрясений».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», обращение к депутатам было сделано на третьем заседании осенней сессии: на первом и втором собрании депутатов трибуна была отдана губернатору Александру Беглову для принятия присяги и представления правительства.

В речи Макаров напомнил о бархатных революциях и призвал депутатов не колыхать ситуацию, напомнив о развале СССР.

«Поэтому я обращаюсь к руководителям оппозиционных партий и фракций. Мы вас с ложечки кормим и поддерживаем. И посмотрите, что происходит! В ущерб партии власти мы отменили досрочное голосование. Собянин говорил о разноплановости Думы, мы решили: пускай будут и разноплановые муниципальные советы в Петербурге. И что мы получаем: вывесили ЛГБТ-флаг. Вы что — с флагом ЛГБТ будете принимать ветеранов? Или будете кричать, чтобы легализовать наркотики?» – обратился к парламентариям глава ЗакСа.

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Отметим, что ЛГБТ-флаг на заседании совета Литейного округа поставил на стол яблочник Сергей Трошин. Никто из оппозиционных муниципалов после избрания не призывал публично к легализации наркотиков.

Он также напомнил, что разбить монополию «Единой России» призывала кандидат в губернаторы от справедливороссов Надежда Тихонова, и это, по мнению Макарова, являлось нарушением закона. «Слава богу, что есть такая партия («Единая Россия»). Иначе был бы хаос», – прокомментировал Макаров лозунг Тихоновой.

Пристыдил он и Максима Резника, который посетил митинг в поддержку политических заключённых в Москве: «Не может председатель комиссии по культуре зажигать с Навальным. Вы хотите сюда повестку перенести? Город Санкт-Петербург спокойно живет последние годы. Зачем колыхать и теребонить?»

И, наконец, он вспомнил, как в округе №72 на первом заседании сняли портреты Александра Беглова и Владимира Путина со стены в зале заседаний. О том, что их позже вернул к себе в кабинет глава округа Павел Швец, Макаров не упомянул.