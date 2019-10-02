«Ночлежка» открывает в Петербурге первый в этом сезоне пункт обогрева для бездомных

Первый в сезоне 2019-2020 годов пункт обогрева для бездомных людей открывает благотворительная организация «Ночлежка». Отапливаемая палатка примет первых постояльцев вечером 2 октября на Политехнической улице.

Пункт обогрева рассчитан на 50 человек. Здесь может получить ночлег, ужин и при необходимости медицинскую помощь любой нуждающийся.

Ещё одна отапливаемая палатка появится 1 ноября на Васильевском острове.

В «Ночлежке» подчёркивают, что пункты обогрева работают преимущественно за счёт пожертвований. Работа одного такого пункта обходится 10 435 рублей в день, а ночлег одного человека в тепле и безопасности – 313 рублей. При этом потребность в доступных и безопасных спальных местах для бездомных в городе огромная.

«Пережить холодную ночь на улице в нашем городе непросто. За 2018 год в Петербурге по данным Петростата умерли 947 бездомных людей. Как минимум в каждом районе города должен быть пункт обогрева, где в холодный период может переночевать любой нуждающийся», — говорит Андрей Чапаев, руководитель гуманитарных проектов благотворительной организации Ночлежка.

В прошлом сезоне в холодный сезон каждый день с 20:00 до 08:00 в городе работали три палатки: в Василеостровском, Фрунзенском и Калининском районах. В них нашли ночлег 1299 человек, в общей сложности они переночевали в палатках 13 729 раз, что, по мнению сотрудников «Ночлежки», только подчёркивает необходимость таких пунктов обогрева.