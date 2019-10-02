УФАС ищет следы медицинского картеля в Петербурге. Дело возбудили в отношении пяти компаний

Петербургское Управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении пяти поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов для городских учреждений. Под подозрение попали 60 млн рублей.

Как сообщает управление 2 октября, речь идет об ООО «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед» и ООО МТК «Альфа-Мед». Дело возбуждено по признакам возможного наличия в действиях организаций антиконкурентного соглашения. Компании в 2016-2019 годах участвовали более чем в 40 конкурсах, на которых разыгрывались контракты общей стоимостью более 58 млн рублей.

При этом начальная максимальная цена не снижалась, либо снижалась незначительно — на 0,5-1%. «Если же на торги с участием этих компаний заявлялись и другие организации, не замешанные в картеле, то снижение могло составить до 20% от НМЦК», – уточняет УФАС.

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела назначено на 22 октября.