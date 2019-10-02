Въезд на ЗСД перекроют, чтобы поднять упавший контейнер

Предстоящей ночью на несколько часов будет перекрыт въезд на ЗСД со стороны Пулковского шоссе, сообщили 2 октября «Фонтанке» в пресс-службе оператора дороги ООО «Магистраль северной столицы».

Введение ограничений вызвано необходимостью эвакуации аварийного грузового транспорта на Южном участке – там, напомним, опрокинулся контейнер. Для этого МСС привлекает кран повышенной грузоподъёмности.

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Ограничение движения запланировано на часы минимальной транспортной нагрузки. Въезд на ЗСД с КАД со стороны Пулковского шоссе будет закрыт в ночь со 2 на 3 октября с 1:00 и до завершения работ, ориентировочно, около 4 часов.

Схему объезда можно посмотреть на интерактивной карте МСС – для этого кликните на схему.