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02.10.2019 13:50
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Въезд на ЗСД перекроют, чтобы поднять упавший контейнер

Предстоящей ночью на несколько часов будет перекрыт въезд на ЗСД со стороны Пулковского шоссе, сообщили 2 октября «Фонтанке» в пресс-службе оператора дороги ООО «Магистраль северной столицы».

Введение ограничений вызвано необходимостью эвакуации аварийного грузового транспорта на Южном участке – там, напомним, опрокинулся контейнер. Для этого МСС привлекает кран повышенной грузоподъёмности.

Въезд на ЗСД перекроют, чтобы поднять упавший контейнер

/vk.com/spb_today

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Ограничение движения запланировано на часы минимальной транспортной нагрузки. Въезд на ЗСД с КАД со стороны Пулковского шоссе будет закрыт в ночь со 2 на 3 октября с 1:00 и до завершения работ, ориентировочно, около 4 часов.

Схему объезда можно посмотреть на интерактивной карте МСС – для этого кликните на схему.

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