Неисправный светофор замедлил движение по первой линии метро Петербурга

В тоннеле красной линии метро Петербурга вышел из строя светофор. Это сказалось на скорости движения поездов.

О том, что поезда идут с увеличенным интервалом, «Фонтанке» сообщили читатели днем 2 октября. Как уточнили в пресс-службе городского метро, техника дала сбой в районе депо «Девяткино», первыми замедленную скорость на себе почувствовали пассажиры на «Академической» и «Гражданском проспекте».

Возможно, трудности распространятся и на большие отрезки пути.