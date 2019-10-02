Легкий переезд в Санкт-Петербург с ГК «КВС»: опция «Все включено»

ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» запустила новую программу для региональных клиентов «Все включено». Программа сформирована так, чтобы клиент мог быстро, комфортно, без дополнительных затрат разобраться в рынке недвижимости Северной столицы и выбрать удобную для себя квартиру.

Программа «Все включено» доступна покупателям, у которых нет прописки в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, а также военнослужащим Крыма.

Участникам программы предлагается целый ряд опций. Во-первых, специальные условия оплаты: дополнительная скидка 1% на квартиру при первичном заключении ДДУ в ГК «КВС» и скидка 10% на приобретение паркинга. Кроме того, после ввода дома в эксплуатацию таким клиентам предложат бесплатное оформление собственности на недвижимость.

При бронировании квартиры региональным клиентам также бесплатно предоставляется трансфер от аэропорта или гостиницы до офиса ГК «КВС» или любого объекта компании, туда и обратно. Кроме того, для них организуется обзорная экскурсия по новостройкам ГК «КВС». Сопровождать клиента будет менеджер, который расскажет обо всех жилых комплексах, районах строительства, продемонстрирует планировки, качество отделки на примере шоурумов, ответит на все вопросы клиента.

«Переезд в другой город – всегда трудный шаг. Не смотря на романтику и очарование Санкт-Петербурга, людям приходится столкнуться со сложностями поиска жилья. Делать это в незнакомом городе, без знания особенностей районов и рынка – сложно, долго и, зачастую, затратно. Программа «Все включено» разработана нами так, чтобы закрыть основные запросы регионального покупателя жилья. За каждым иногородним клиентом закрепляется личный менеджер, который поможет разобраться в нюансах рынка, выбрать комфортный район для проживания – не по карте и отзывам в интернете, а оценив его вживую. И, конечно, немаловажно для принятия решения – возможность увидеть уже готовые дома застройщика и пообщаться с жителями», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Подробнее с программой можно ознакомиться по телефону: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

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