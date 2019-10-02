«Никакого контроля над границей киевская власть не получит». Самопровозглашённые ДНР и ЛНР требуют от Зеленского прямых переговоров

Для мирного сосуществования отдельных районов Донецкой и Луганской областей с остальной Украиной нужен «прямой диалог» президента Зеленского с лидерами самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом в среду 2 октября заявили сами главы непризнанных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – сказано в документе на официальном сайте ДНР.

Пушилин и Пасечник трактуют подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября, как гарантию особого статуса для Донбасса.

«Таким образом, она (Украина – прим.ред.) признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», – заявляют лидеры ДНР и ЛНР.

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После подписания представителем Киева Леонидом Кучмой соглашения о введении на Донбассе сначала «временного» режима особого статуса, а после проведения выборов по стандартам ЕС и «постоянного», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходим контроль над границей непризнанных республик и РФ.

«Граница должна быть наша. Выборы должны проходить по нашему законодательству. Если там будут какие-то военные, никаких выборов не будет», – сказал Зеленский во вторник.

Пушилин и Пасечник в ответ призвали украинского президента «не диктовать условия».

«Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – сказано в сегодняшнем заявлении лидеров ДНР и ЛНР.

Любые изменения текста закона об особом статусе для ДНР и ЛНР «должны быть согласованы с нами», заявляют нынешние власти Донецка и Луганска.

По словам Пушилина и Пасечника, конечная цель переговоров в Минске – «полное самоуправление и самоопределение» ДНР и ЛНР.

Помимо общего согласия на последовательность введения «особого статуса», накануне в Минске члены трёхсторонней контактной группы по Донбассу договорились о разведении сил и средств противоборствующих сторон в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР).

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Помощник президента России Владислав Сурков заявил агентству ТАСС, что дата следующей встречи лидеров Франции, Германии, Украины и России в «нормандском формате» по урегулированию конфликта станет известна после подтверждения разведения сил в этих двух районах. «При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», – уточнил Сурков.

Продолжение обменного процесса по формуле «200 на 70» на вчерашней встрече в Минске не обсуждалось. В начале сентября Киев и Москва совершили обмен удерживаемыми гражданами по схеме «35 на 35», что было поддержано участниками «нормандского формата». После этого Украина передала в Кремль новые списки на обмен. Первый обмен в Вашингтоне был назван «серьезным событием». МИД Белоруссии считает, что представители США должны быть добавлены в переговорный процесс по Донбассу.