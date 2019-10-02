Хостелы отказались съезжать. После запрета на размещение в жилом фонде их число в Петербурге выросло на 4%

Число хостелов в Петербурге не сократилось, несмотря на запрет размещения гостиниц в жилом фонде, принятый весной 2019 года и вступивший в силу 1 октября. Это следует из данных сервиса 2ГИС от 2 октября.

Так, с марта по октябрь 2019 года, хостелов в Северной столице стало больше на 4%, чем за аналогичный период годом ранее. Абсолютное большинство (73%) находится в жилых домах. 55% хостелов принимают гостей на втором этаже и выше, а значит не смогли бы перевестись в нежилой фонд, и должны были прекратить работу.

Ранее участники рынка оценивали число попадающих под выселение мини-отелей в жилых домах города в 1500. Многие из них заняли выжидательную позицию, поскольку до конца не ясно, как власти будут контролировать их деятельность. Часть заведений сменила формат и теперь оказывает услуг посуточной аренды квартир.

В целом по России число хостелов с марта по октябрь тоже выросло на 4%. Для сравнения за тот же период прошлого года их количество увеличилось на 12%. При этом, к примеру, в Москве после запрета число гостиниц этого формата выросло на 8%, в Омске – на 16%, в Воронеже — на 13%. В Ростове-на-Дону число хостелов упало на 8%, в Красноярске на 7%, в Екатеринбурге на 6%.