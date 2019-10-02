Туман на пути «писем счастья». ГИБДД пояснила, когда не должны выписывать штрафы с камер

В ГИБДД России пояснили, при каких обстоятельствах не должны оформляться штрафы с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. К ним, к примеру, относятся непогода или отсутствие предупреждающих знаков. Но эксперты подчеркивают, что документ рекомендательный и юридической силы не имеет.

Госавтоинспекция России направила в регионы указания по работе с дорожными камерами, чтобы исключить «проблемные аспекты», сообщает 2 октября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на юриста и эксперта по безопасности дорожного движения Катерину Соловьеву. В документе определен перечень случаев, при которых водителям не должны выписывать штрафы, а комплексы фотовидеофиксации должны выключать:

при непогоде, например, в туман, ураган или сильный дождь, когда транспортное средство почти не видно и невозможно получить качественную фотографию;

при нерботающих светофорах и введении управления движением регулировщиком;

при дорожных работах, кроме случаев временного ограничения скорости в зоне ремонта;

при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или соответствующей разметки перед стационарной камерой;

при многократных жалобах граждан на неточночть работы конкретной камеры.

Если перед камерой нет предупреждающей таблички, региональное управление ГИБДД должно «принять меры», чтобы ее установили. Также в случае, когда у региона закончился контракт на отправку «писем счастья» автовладельцам, обработку материалов с камер и вынесение постановлений должны прекратить. Отбракованные материалы с комплексов должны хранить на серверах два месяца с даты нарушения.

В МВД России изданию пояснили, что письмо с указаниями было направлено в субъекты, чтобы исключить из практики работы центров автоматической фиксации административных правонарушений, входящих в состав региональных УГИБДД, «ряд проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа». Его проводили с начала 2018 года по 30 июня 2019 года, и результаты показали, что в среднем около четверти всех материалов с камер в России невозможно использовать для вынесения постановлений.

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Также это связано с требованием Владимира Путина не прятать камеры на дорогах. По итогам июньского заседания Госсовета президент России поручил до 1 февраля 2020 года установить «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер. Сейчас требование об установке таблички «фотовидеофиксация» рекомендательное.

В то же время эксперты, хоть и поддерживают указания ГИБДД, но отмечают, что документ не имеет юридической силы. То есть региональные управления не обязаны ему следовать, и более того, он не может служить основанием для отмены постановления о штрафе.