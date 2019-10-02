«Указа не было». Песков прокомментировал информацию об отставке директора ФСИН Корниенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко.

«Указа [об отставке Корниенко] не было, он не публиковался», – цитирует 2 октября ТАСС слова Пескова.

Напомним, накануне стало известно о том, что Корниенко якобы уходит в отставку. Эту информацию подтвердили источники «Фонтанки». Собеседники нашего издания уточнили, что причиной для увольнения якобы стало достижение предельного возраста.

В телеграм-каналах при этом был опубликован указ Путина об отставке Корниенко и еще нескольких высокопоставленных силовиков — в частности, генерала СКР, главы Калининградского управления Виктора Леденева. Информацию об увольнении последнего подтвердили источники издания «Клопс.ру». Указ за номером 474 до сих пор официально не опубликован, что и подтвердил Песков.