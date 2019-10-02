После ДТП машину выкинуло на тротуар Большого Сампсониевского – в пешеходов

Серия серьёзных ДТП с пешеходами в Петербурге продолжается. Очевидцы сообщают об очередном наезде на двух человек сразу.

Утром 2 октября на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы столкнулись «БМВ» и «Тойота», последнюю отбросило на тротуар, где шли люди, – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, сбиты два человека, один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«Проезжал там час назад, так и не понял, как она там оказалась, – отмечает в комментариях один из участников группы. – Три машины столкнулись – две на перекрёстке и «Тойота» за забором. Видел одну женщину лежащей в метре от машины, много машин скорой помощи, полиции».

Реклама

По словам Антона, виноват водитель «Тойоты»: «Летел по Сампсониевскому на красный, по Кантемировской пошли на зелёный, вот и улетел после касания с «БМВ».

Точные обстоятельства происшествия и степень вины участников установит ГИБДД. Пока официальной информации о ДТП в отделе пропаганды нет.

За последние дни в Петербурге и области было много ДТП с пешеходами. Двух детей сбила нетрезвая женщина на каршеринге в Купчино вечером 30 сентября. Ещё двое – молодой мужчина и пожилая женщина – попали под колёса «Вольво» в тот же день на Петроградской стороне. Рано утром 1 октября на улице Маршала Говорова женщину насмерть сбила маршрутка.