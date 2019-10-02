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Власть
02.10.2019 13:14
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Повышения цены за проезд в Петербурге может и не случиться. В Смольном объяснили заявления чиновников о подорожании поездок

У петербуржцев еще есть шанс избежать повышения платы за проезд в городском транспорте. Однозначного решения пока что не принято, на данный момент у городских властей три варианта, один из которых предусматривает сохранение существующей цены. Об этом 2 октября «Фонтанке» рассказали в комитете по тарифам. 

«Говорить об увеличении стоимости проезда на городском общественном транспорте как о принятом решении преждевременно. В настоящее время рассматривается 3 варианта: без роста, с ростом на 2 рубля за разовый проезд + индекс потребительских цен (ИПЦ) на проездные, с ростом на 5 рублей за разовый проезд + ИПЦ на проездные. На основании проведенной работы будут определены экономически обоснованные расходы перевозчиков на 2020 год. Тарифные решения будут приняты с учетом предложений комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Петербурга», – сообщили в ведомстве. 

Как объясняют в комитете по тарифам, повышение стоимости проезда связано с возможностями городского бюджета. Если не повысить цену за пользование общественным транспортом, то придется увеличить объем субсидий для городских перевозчиков. 

Как показывает прошедшее лето, есть и другой вариант, который мог бы позволить и не повышать стоимость проезда, и не увеличивать сумму выплат из городской казны. Так, например, в разгар предвыборной гонки городским властям удалось найти возможность сдержать рост тарифов ЖКХ. В частности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» собиралось поднять цены на 7-8%, однако в итоге рост составил 3%. Снизить темп роста тарифа удалось после того, как на предприятии провели ревизию, в ходе которой удалось выявить лишние траты практически на 1 млрд рублей. Впрочем, чиновники транспортного блока публично никак не высказывались об идее оптимизации расходов городских перевозчиков и жестком контроле за их деятельностью. 

Напомним, что 1 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что высока вероятность повышения цены проезда на 5 рублей. Его коллеги из комитета по транспорту сообщали о возможном увеличении цен на 2 рубля.

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© Фонтанка.Ру

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