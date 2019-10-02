У полицейских Башкирии отобрали пистолеты и машины. Республика с тревогой ждет День уголовного розыска

МВД Башкирии в попытке минимизировать ущерб от празднования Дня уголовного розыска временно запретило выдачу табельного оружия и служебного транспорта. Двое суток оперативные сотрудники будут беззащитны, но и безопасны.

Об указании замначальника полиции МВД Башкирии Андрея Москвитина оставить оперсостав без средств поражения и передвижения 2 октября сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции».

«В целях недопущения чрезвычайных происшествий необходимо в период с 4 по 5 октября 2019 года ограничить выдачу табельного оружия и служебного автотранспорта сотрудникам уголовного розыска территориальных ОВД, за исключением сотрудников, находящихся на суточном дежурстве», – говорится в указании.

В пресс-службе МВД Башкирии в ответ на звонок «Фонтанки» не стали отрицать существование документа, воздержавшись от комментариев.

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В России 5 октября отмечается День работников уголовного розыска. Это одна из самых тревожных дат в полицейском календаре. В 2015 году, например, петербургские оперативники поучаствовали в бойне на Гороховой улице, их крепко поколотили гражданские лица. Результат оказался еще плачевнее — побитые сотрудники простили обидчиков, хотя их коллега получил тяжелое огнестрельное ранение головы и не смог оправиться.

Полицейские Башкирии умеют отдыхать и без привязок к служебным датам. В ноябре 2018 года несколько сотрудников были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании коллеги – безобразием закончилось застолье на рабочем месте.

Жителей башкирской столицы пытаются обезопасить не только от полицейских. Спецназ Росгвардии пришлось резко ограничивать в выборе оружия. Его тренировки на окраине Уфы заканчивались порой попаданием пуль в жилые дома.