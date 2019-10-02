Санкт-Петербургская биржа хочет переехать во Владивосток, чтобы быть ближе к Гонконгу

Санкт-Петербургская биржа, которую не стоит путать с валютной и товарно-сырьевой биржей «Санкт-Петербург», хочет перерегистрироваться на Дальнем Востоке, прорабатывает вопрос о переезде на остров Русский, а также о ребрендинге и смене названия на «Восход», пишет 2 октября РБК.

Релокация нужна для торговли гонконгскими бумагами — Санкт-Петербургская биржа первая в России хочет начать с ними работу. Из-за разницы часовых поясов торговля будет начинаться в 4:30 утра по московскому времени, что и призван исправить переезд на Дальний Восток. Кроме того, биржа может получить особый статус регулирования для работы нерезидентов – прорабатывается идея о регистрации торговой площадки на острове Русский и создании филиала в Москве. Перенос головного офиса также обсуждается.

Как говорится на сайте ПАО «Санкт-Петербургская биржа», учреждение является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и предоставляет широкие возможности для совершения частными инвесторами операций с иностранными финансовыми инструментами.