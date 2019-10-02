Начальник ИК-9 в Петрозаводске обвинил «Медиазону» в клевете. Теперь издание проверяет СК

Следственный комитет проводит проверку по заявлению начальника петрозаводской ИК-9 Ивана Савельева. Во лжи должностное лицо обвиняет «Медиазону», которая опубликовала текст о пытках в колонии.

Как пишет издание 2 октября, Савельев считает, что его оклеветали, а отдельные высказывания и вовсе оскорбляют представителей власти. 26 сентября он заявил, что подал в СК заявление, «связанное с деловой репутацией», и попросил проверить «Медиазону». Тогда же начальник колонии созвал конференцию, на которой пообещал подать в суд на издание, автора текста и его героев.

Помимо «Медиазоны» следователи проверяют заявления самих заключённых. Их СК потребовал у адвоката Виктора Молодёжникова, который ранее поделился историями пятерых осужденных с журналистами. При этом сам защитник уверяет, что ему угрожают – после публикации его машину якобы подрезал и протаранил один и тот же автомобиль. Молодёжников попросил госзащиты у СК и МВД.

Издание пишет, что подзащитный адвоката Сергей Тарасов на судебном заседании по иску Молодёжникова к колонии рассказал, что начальник ИК-9 Савельев заставил его отказаться от услуг адвоката и угрожал уголовным делом. По словам Тарасова, это связано с его заявлением о том, что Савельев в 2013 году насмерть забил его сокамерника.