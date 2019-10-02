Столкновение легковушек перекрыло КАД у съезда на Софийскую: водителю помогали скорая, санавиация и реанимация

Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 2 октября затруднило ДТП. На место аварии прилетал вертолет, для чего спасатели на время перекрыли проезд. Собралась пробка.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, около съезда на Софийскую улицу, столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Solaris. Судя по фото, сильнее всего досталось «Логану», у него повреждена передняя часть с водительской стороны.

На месте работали пожарные и скорая, прилетал санитарный вертолет.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 12 часов на 60-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись две попутные легковушки. По данным управления, пострадавших в аварии нет. Вертолет в настоящее время уже улетел, движение по внутреннему кольцу открыто.

Очевидцы, впрочем, сообщают об одном пострадавшем. Как передает портал «Мегаполис» со слов водителя скорой помощи, перевозившей ребенка и случайно оказавшейся рядом в момент ДТП, «Рено» врезался в отбойник и, развернувшись, задел «Солярис». Травмы, по его словам, получил водитель «Логана», медики из скорой оказали ему первую помощь, а позже к ним присоединились и врачи санавиации. Вертолетом пострадавшего забирать не стали – увезли в больницу на подоспевшей машине реанимации, добавил Павел.