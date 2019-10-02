Петербуржец получил три уголовных дела за то, что брал деньги у жены

Полиция Выборгского района пришла на помощь к женщине, не выдержавшей семейного хамства. Петербурженка не придерживается принципа «в браке всё, что ни нажито – общее», а навыки супруга заставляют опасаться за собственную безопасность.

Как сообщили в полицейском главке, 1 октября по подозрению в грабеже задержан и изобличён 47-летний петербуржец. По информации «Фонтанки», заявление на него за несколько часов до этого написала жительница Выборгского района города, которая приходится задержанному женой.

По её словам, супруг пристрастился запускать руку в её кошелёк. За месяц он приходил за деньгами трижды: в конце июля отнял тысячу рублей, примерно через две недели – 800 рублей, 25 августа – ещё тысячу. Больше попыток не предпринимал, но женщине хватило и этого. Она выставила счёт в 2,8 тысячи рублей и заявила, что наличные отбирались силой, а наслушаться в процессе пришлось всякого. Причин не верить словам супруга, ранее судимого за убийство, грабёж и порчу документов, у неё не было. Полицейские пополнили коллекцию мужчины и возбудили дело о грабеже по каждому эпизоду.

Супруги официально не трудоустроены, совместного быта, как уточнили в ГУ МВД, не ведут. Женщина зарегистрирована на Есенина, муж, судя по всему, живёт в той же квартире. Его отпустили, ограничив подпиской о невыезде.