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02.10.2019 12:33
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Цена вопроса: двухкомнатная квартира у метро

Просторная двухкомнатная квартира в новом доме комфорт-класса рядом с метро — хороший вариант для молодой семьи. Сколько стоит такое жилье? «Петербургская Недвижимость» рассказывает о четырех привлекательных вариантах в разных районах города.

Цена вопроса: двухкомнатная квартира у метро

Setl Group/ ЖК «Философия на Московской»

Приморский: ЖК ArtLine

«ArtLine в Приморском» от Setl Group строится в 5 минутах ходьбы от станции «Старая Деревня», на Торфяной дороге. Близость метро — не единственное преимущество локации: всего за 15 минут можно дойти до великолепного Елагина острова, а за 20 — доехать до центра города на автомобиле. Рядом с домом также уже есть вся необходимая инфраструктура: несколько городских школ и детских садов, ТРК, кинотеатр, три фитнес-клуба и многое другое.

Стоимость двухкомнатных квартир в проекте начинается от 7,3 млн рублей. Это планировка формата 3Е с большой кухней-гостиной, что позволяет обустроить дополнительную спальню и создать классическую трехкомнатную квартиру.

Все квартиры в ЖК ArtLine сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции».

Setl Group/ ЖК «ArtLine в Приморском»
Setl Group/ ЖК «ArtLine в Приморском»

Невский: ЖК «Стрижи»

Жилой комплекс «Стрижи в Невском» от Setl Group расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская». Прямо напротив проекта — любимый петербуржцами парк имени Бабушкина с катком и аттракционами, а в семи минутах ходьбы — набережная Невы. Благодаря оригинальной ступенчатой архитектуре домов, высота которых возрастает от 10 до 24 этажей, из окон квартир будут открываться великолепные виды на парк, воду и панораму города. 

В жилом комплексе представлены двухкомнатные квартиры с большой кухней стоимостью от 6,7 млн рублей. Все они передаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции».

Setl Group/ ЖК «Стрижи в Невском»
Setl Group/ ЖК «Стрижи в Невском»

Московский: ЖК «Философия»

Московский район по праву считается одним из самых престижных и комфортных для жизни в Петербурге: благодаря развитой инфраструктуре, исторической застройке и близости к центру. Здесь, в одной из лучших локаций, — рядом с площадью Победы и в 15 минутах ходьбы от метро «Московская» — строится ЖК «Философия» от Setl Group. Рядом уже работают престижные школы и детские сады, в 10 минутах езды вдоль Пулковского шоссе — множество торговых центров и гипемаркетов, а в паре минут пешком находится живописный Пулковский парк.

Двухкомнатную квартиру в ЖК «Философия» можно приобрести от 6,95 млн рублей. Это удобный вариант для молодой семьи: два санузла, большая прихожая с местом под гардеробную и просторная лоджия площадью 6,7 кв. метров. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции».

Выборгский: ЖК «Панорама Парк»

Квартал «Панорама Парк» от Setl Group располагается в уникальной исторической части Выборгского района: между крупными парками Удельным и Сосновкой. В пешей доступности от жилого комплекса находятся две станции метро — «Удельная» и «Площадь Мужества», что позволит выбирать более удобный маршрут и легко добираться в любую точку города. До Петроградской стороны и исторического центра Петербурга можно доехать на автомобиле всего за 15 минут.

«Панорама Парк» — великолепный жилой комплекс для жизни всей семьи: квартиры с двумя и более комнатами выделены в специальные семейные секции, а для маленьких жителей будет работать свой детский клуб. Двухкомнатную квартиру здесь можно приобрести от 6,6 млн рублей: это планировка с большой спальней, просторной кухней и уютной детской. Во всех квартирах предусмотрена чистовая отделка «Итальянские коллекции».

Setl Group/ ЖК «Панорама парк Сосновка»
Setl Group/ ЖК «Панорама парк Сосновка»

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group и сотрудничает еще с 40 застройщиками. Клиенты компании получают широкий выбор квартир, а также бесплатные услуги по подбору жилого комплекса, планировки, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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