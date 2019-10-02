Авторынок выезжает из ямы. Продажи машин в Петербурге падают, но не так сильно, как раньше

Продажи новых машин в Петербурге падают пятый месяц подряд, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-Спб», опубликованном 2 октября.

В августе темпы снижения все же замедлились. Дилеры реализовали 12 850 новых автомобилей, что на 1% меньше, чем за последний месяц прошлогоднего лета. Это минимальная динамика падения авторынка Петербурга за последние четыре месяца, подчеркивают эксперты. «Если бы не уход с рынка легковых автомобилей Ford, то по итогам августа впервые за пять месяцев мы бы увидели рост продаж», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Всего в январе – августе 2019 года в Петербурге было продано 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Но эксперты не уверены, что авторынку удастся выйти в плюс: мешать будет высокая база прошлого года.