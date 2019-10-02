В поисках приватных фото взламывал аккаунты коллег и клиентов. Инженер Yahoo признался в «цифровом вуайеризме», за который может сесть на 5 лет

Бывший инженер-программист интернет-гиганта Yahoo 34-летний Рейес Даниэль Руиз признал себя виновным в использовании рабочего доступа для взлома тысяч учетных записей пользователей Yahoo с целью поиска приватных фото и видео женщин. Об этом сообщает американский журнал Vice.

Издание цитирует заявление калифорнийской прокуратуры, которая утверждает со ссылкой на материалы ФБР, что мужчина смог взломать около 6000 аккаунтов пользователей Yahoo и получить доступ к учетным записям и других сервисов. В том числе iCloud, Facebook, Gmail и DropBox. При этом Руиз признался, что тяготел к молодым женщинам, в том числе друзьям и коллегам, и сохранял на свой жёсткий диск материалы эротического содержания.

По данным СМИ, в Yahoo мужчина проработал около 10 лет, а в настоящее время трудится в компании в Силиконовой долине, которая предоставляет услуги по упрощенному доступу пользователей к нескольким сервисам одновременно. Мужчина был изобличён коллегами по Yahoo, которые заметили странную активность аккаунта Руиза. При этом мужчина уничтожил жёсткий диск с чужими приватными фото и видео после начала расследования.

В настоящее время мужчина находится на свободе. Он был выпущен под залог в 200 000 долларов США. По обвинению во вторжении в компьютерную сеть и перехвате данных ему грозит штраф в четверть миллиона долларов плюс компенсации жертвам противоправных действий либо лишение свободы сроком до пяти лет. Приговор будет вынесен в феврале 2020 года.

Реклама

В компании Yahoo признания своего бывшего сотрудника пока не прокомментировали. Аналитики отмечают, что «цифровой вуайерист» мог действовать самостоятельно, используя знания о безопасности сервисов компании, либо получить доступ к личным данным пользователей для иных целей от самой Yahoo.

Вуайеризм — сексуальное отклонение, характеризующееся стремлением подглядывать за людьми, занятыми интимными процессами. Как правило, связан с тайным наблюдением за другим человеком.