Ставки от банка-партнера по ипотеке на квартиры от Группы «Эталон» снижены

ГК «Эталон»

Банк ВТБ (ПАО) снизил процентные ставки по ипотеке для покупки квартир в жилых комплексах от Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.

По условиям банка оформить ипотечный кредит можно при внесении первоначального взноса в размере от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка в этом случае составит от 8,9% годовых. Кредит выдается на срок от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 1 до 60 млн руб. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Банком ВТБ аккредитованы все строящиеся и готовые объекты Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

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